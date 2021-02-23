Начато эксплуатационное дноуглубление Аванпорта Одесского морского порта

Филиал «Дноуглубительный флот», завершив капитальное дноуглубление акватории порта Черноморск, приступил к выполнению эксплуатационного дноуглубления в акватории морского порта Одесса хозяйственным способом.

Как сообщает Администрация порта, работы проводятся на внутренней акватории на участке Аванпорт, который служит водным подходом к акваториям Карантинной и Новой гаваней

«В состав каравана входят многочерпаковый земснаряд «Дунай», три грунтоотвозных шаланды, буксир-заводчик якорей и промерный катер», — говорится в сообщении.

«Потребность в эксплуатационном дноуглублении на 2021 год определена по результатам сезонных промеров акватории морского порта, — прокомментировал руководитель ГП «Администрация морских портов Украины» Александр Голодницкий. — Земкараван восстанавливает глубины до отметки 13,5 метров, всего объём дноуглубления составит 60 000 кубических метров грунта. Через Аванпорт заходят крупнотоннажные суда к причалам, на которых осуществляют перевалку четыре портовых оператора. Таким образом доведение глубин до паспортных характеристик позволит этим компаниям качественно выполнять контрактные обязательства по приёму и обработке флота. Для ГП «АМПУ» это не только обязательства, прямо определённые Законом, но и творческий подход через оптимизацию расходов на работы за счёт большего акцента на дноуглубление собственным флотом».

Отмечается, что поднятый с морского дна грунт с помощью саморазгружающихся шаланд транспортируется в море на участок т.н. подводного морского отвала Одесского порта. Все работы выполняются с соблюдением особых условий и правил, а также установленных нормативов экологической безопасности и безопасности мореплавания.

Как сообщала Одесса News, объём перевалки нефти и нефтепродуктов в нефтерайоне Одесского порта в январе 2021 года составил 117 тыс. тонн, что на 106 тыс. тонн, или на 915,3%, превышает аналогичный показатель первого месяца 2020 года.

Фото: Администрация Одесского морпорта

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