В Одессу зашёл танкер с греческим дизтопливом

3 сентября в Одесский порт зашёл танкер VALSESIA (флаг Мальты) c 30 тыс. т греческого дизтоплива, которое закупила группа «Приват».

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского порта, поставщиком дизтоплива в Украину является швейцарский трейдер Element Alpha.

Издание отмечает, что в августе коллектив нефтерайона ОФ ГП «АМПУ» обработал два танкера с нефтью: ОGSTAAD GRACE с 86 тыс. т азербайджанской нефти и танкер SOPHIA SHULTE, доставивший в порт 76,1 тыс. т американской нефти. Это второй танкер с американской нефтью сорта «bakken». Первый- WISDOM VENTURE в начале июля с.г. доставил в Одесский порт 75 тыс. т лёгкой нефти.

Как азербайджанскую, так и американскую нефть коллектив нефтерайона выгружал в ёмкости нефтебазы «Одесснефтепродукт», откуда она по трубопроводу Одесса-Кременчуг поступает на Кременчугский НПЗ. Все работы по выгрузке нефтепродуктов проводились в строгом соответствии с технологическими схемами и с соблюдением экологических требований.

«За десятилетия перевалки нефтепродуктов Одесский порт накопил опыт их безопасной выгрузки. В 90-е и в начале 2000 годов через одесские причалы благодаря сотрудничеству с нашим партнёром — компанией “Синтез Ойл” проходили значительные объёмы транзитной нефти из России и Казахстана, венесуэльская нефть для Мозырьского НПЗ (Беларусь). Однако из-за геополитических процессов, которые коснулись не только нашего, но и других портов Чёрного моря, мы утратили значительную часть грузопотоков. И всё-таки, несмотря ни на что. администрация порта совместно с ООО “Синтез Ойл” делают всё возможное для привлечения грузовладельцев. И это даёт свои результаты, — прокомментировал начальник администрации порта Игорь Ткачук.

Следующим ожидается судозаход танкера FANTASIA, которое доставит в порт партию дизтоплива. Всего по прогнозам аналитиков в сентябре поставки дизтоплива морским транспортом в Украину могут составить 100 тыс. т.

Фото: Пресс-служба АМПУ