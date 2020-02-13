Одесские правоохранители не дремлют: найдены новые фигуранты в деле Курченко

Правоохранители Одесской области активизировали расследование незаконной схемы продажи нерастаможенного топлива на территории Украины с миллиардными убытками государству, которое реализовала преступная организация под руководством украинского бизнесмена Сергея Курченко.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, правоохранители сообщили о подозрении очередным фигурантам схемы сделок с нефтепродуктами беглого бизнесмена — трём таможенникам и капитану судна.

Напомним, что в декабре 2019 года был задержан работник налоговой милиции, способствовавший с 2012 по 2014 годы участникам преступной схемы избежать уголовную ответственности за уклонение от уплаты налогов. Так, не имея законных оснований, милиционер в таможнях 8 областей изымал оригиналы документов на ввоз нефтепродуктов предприятиями, подконтрольными бизнесмену-беглецу.

Пока подозреваемый находится в следственном изоляторе, следствие по делу продолжается.

На основании изъятых у него документов правоохранителям удалось установить новые факты сделок с нефтепродуктами и новых фигурантов преступной схемы.

Вчера, 12 февраля, прокуроры сообщили о подозрении трём бывшим работникам Южной таможни и капитану судна.

Установлено, что должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортируемого топлива за пределы территории Украины как транзит, тем самым способствуя уклонению подконтрольными бизнесмену предприятиями от уплаты налогов.

В свою очередь, капитан судна, зная, что танкер не загружен топливом, имитировал его перевозки.

Отмечается, что действуя по такой схеме, злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб в 600 миллионов гривен. В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям бывшего руководства Южной таможни.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Одесской области.