Экс-начальник Одесского СИЗО, где расчленили сотрудницу, оправдан

Малиновский районный суд Одессы оправдал бывшего начальника Одесского следственного изолятора («Учреждения исполнения наказаний №21») Вячеслава Коваля, которого обвиняли в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия в виде жестокого убийства сотрудницы изолятора заключённым.

Об этом сообщает Думская.

«Судья Дмитрий Передерко констатировал, что вина подполковника внутренней службы в случившемся не доказана. В частности, как отмечается в приговоре, смерть тюремщицы наступила в результате умышленных действий заключённого Василия Чемериза, впоследствии приговорённого к пожизненному заключению, а не по причине неисполнения Ковалем своих служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «тяжкими последствиями» халатности начальника СИЗО прокуратура сочла не гибель женщины, а якобы нанесенный государству умышленный ущерб, «который выражается в выплате из госбюджета Украины единоразовой денежной помощи при гибели (смерти) сотрудника государственной уголовно-исполнительной службы в размере 500 тысяч гривен.

По мнению гособвинения, Вячеслав Коваль знал о том, что Чемериз постоянно проживает в хозяйственном дворе и имеет доступ к колюще-режущим предметам, но не предпринял ничего, чтобы немедленно прекратить такое нарушение.

Сам бывший руководитель изолятора свою вину не признал. Коваль заявил, что вывод заключённых не запрещён законом, и опроверг информацию следствия о том, что убийца постоянно проживал на территории хоздвора.

Как сообщала Одесса News, убийство сотрудницы СИЗО произошло 17 августа 2017 года: рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Алёну Порошенко.