Президентским указом назначен судья в Одесский окружной админсуд

Указом Президента Украины Владимира Зеленского назначены новые судьи в местных административных судах Украины, в том числе в Одесском окружном.

Текст Указа №350 / 2021опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

В Указе, в частности, говорится, что «согласно части пятой статьи 126, статьи 127 и частей первой и второй статьи 128 Конституции Украины постановляю… назначить в местных административных судах… на должности судьи Одесского окружного административного суда Хурсу Александра Александровича.

Как сообщала Одесса News, Президентским Указом в апреле 2021 года был назначен судьёй Болградского районного суда Одесской области Сергей Высоцкий.

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