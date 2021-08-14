Кто в понедельник, 16 августа, останется в Одессе без света

16 августа в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Академика Вильямса улица, 50а, 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502, с 09:00 по 20:00

Академика Заболотного улица, 1, 13А, с 08:30 по 17:30

Гагарина проспект, 10, 10А, с 09:00 по 19:00

Добровольского проспект, 105, 107, 109, 109А, 111, с 08:30 по 17:30

Жолио-Кюри улица, 60, 62, с 08:30 по 17:30

Курская улица, 167, 167б, с 08:30 по 17:30

Мастерская улица, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, с 08:30 по 17:00

Поселковая улица, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37, с 09:00 по 17:00

Путевая улица, 2, 49б, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 2А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 25, с 09:00 по 17:00

Разумовская улица, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 22а, 27, с 08:30 по 17:00

Самолётная улица, 19, 19 А, 32, с 09:00 по 17:00

Средняя улица, 1, 2, 7, с 08:30 по 17:00

Шевченко проспект, 6/1, 8/2, 6/3, 6/4, 6/10, 6/5, 6/2, 6/7, 6/8, 8/1, 8/12, 6/6, с 09:00 по 19:00

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 09:00 по 17:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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