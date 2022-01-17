Кому в Одессе отключат свет 19 января

19 января в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:

6-я Пересыпская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 12/, корп.2, 16А, 2А, 20, 11а, с 08:30 по 19:30

7-я Пересыпская улица, 6, 9, 9А, 11, 13, 13А, с 08:30 по 19:30

Академика Вильямса улица, 2Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 13а, 3б, 21В, 15А, 2лин, корп.1, 16/1, 16А, корп.43, 5А, 19а, 19Б, 5Б, 20/, 1а, 1б, 24Б, 24В, 24Д, 1в, 26/, корп.3, корп.6, 26А, 26Б, 26В, 34, 28А, 28Б, 2А, 30а, 3А, 32/1, 32А, 15Б, с 09:00 по 17:00

Александровский проспект, 33, 35, 37, 39, 41, с 09:00 по 19:00

Армейская улица, 8, с 09:00 по 19:00

Большая Арнаутская улица, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, с 09:00 по 19:00

Военный спуск, 1, 3, 6, 8, 14, 18, с 09:00 по 19:00

Дача Ковалевского улица, 58/2, корп.2, 74, 80, 81/, корп.15, 81д/, корп.27, 81Е/, корп.30, 81Ж/, 83, 84, 85, 64, 56, 66/, корп.1, 66А, 68, 70, 78, 81м/, корп.43, 82, 83/, корп.4, 85/, 89/1, с 09:00 по 17:00

Долинская улица, 13, 33/1, 14а, 17, 17/, корп.3, 19, 14, 25, 27, 33, 33/, корп.1, корп.4, 21, с 08:30 по 19:30

Екатерининская площадь, 6, корп.8, 8, с 09:00 по 19:00

Николая Гумилёва улица,, 5, 26б, 9, 9/, корп.2, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 14а/, корп.1, 8, 15а, 15Б, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 24а, 26, 26А, 15, с 09:00 по 17:00

Николая Гумилёва улица, 3, 5, 6, 9-9/А, 13, 13/, корп.1, 16, 23, 24, с 09:00 по 17:00

Ольгиевская улица, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7, с 09:00 по 17:00

переулок Ониловой, 13, 15, 15а, 17, с 09:00 по 19:00

переулок Павлова, 3, с 09:00 по 17:00

Сегедская улица, 13, 15, 15Б, 17, с 09:00 по 19:00

Художника Фёдорова улица, 14, 14а, 16, 16б, с 09:00 по 17:00.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod