Мэр объявил одесситам о зимних веерных отключениях, а ДТЭК — об обновлении сетей

Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил одесситов о возможных веерных отключениях в Одессе нынешней зимой. В то же время ДТЭК «Одесские электросети» заявила о положительных результатах в выполнении программы «Большое обновление сетей» по укреплению энергетической инфраструктуры региона.

Как сообщил 22 ноября на очередном муниципальном аппаратном совещании Геннадий Труханов, о возможных веерных отключениях мэрию предупредили на одном из заседаний в областной государственной администрации. Поэтому мэр поручил соответствующим службам в срочном порядке рассмотреть возможность оснащения аккумуляторами раздаваемых населению в поликлиниках кислородных концентраторов, поскольку «они работают от электричества, и в случае отключения электричества работать не смогут». По словам Труханова, нужно связаться с производителями такой аппаратуры и обсудить вопрос с ними.

«Необходимо срочно решить вопрос с аккумуляторами для кислородных концентраторов. Для людей, находящихся на кислородном обеспечении, отключение электричества может стать вопросом жизни и смерти», — предупредил Труханов.

А руководитель одесского департамента здравоохранения Левон Никогосян доложил, что город уже провёл переговоры с компанией ДТЭК «Одесские электросети», которая попросила информировать её о домах, где живут пациенты на кислороде, чтобы по этим адресам свет не выключать. Однако, как подметил мэр, в случае веерных отключений выполнить такое обещание невозможно — они предусматривают обесточивание целых микрорайонов, в том числе, в частном секторе.

В то же время, как утверждается на официальном сайте ДТЭК «Одесские электросети», «сотни детских садов, школ, медицинских учреждений, многоквартирных и частных домов в Одесской области получили надёжное электроснабжение», что стало возможным благодаря проекту «Большое обновление сетей», реализуемому компанией.

Отмечается, что в рамках проекта в первые три квартала компания провела в регионе капитальные ремонты, реконструкцию и строительство новых объектов электроинфраструктуры.

«Все эти меры позволили повысить качество электроснабжения для более миллиона клиентов компании в Одессе и области. Для надёжной работы энергоинфраструктуры Одессы ДТЭК «Одесские электросети» реконструировала подстанцию ​​«Чумка», завершает строительство подстанции «Чубаевка» и кабельной линии «Чумка-Чубаевка». Это позволит удовлетворить потребности в токе клиентов Малиновского, Киевского и Приморского районов Одессы и предотвратить аварийные отключения», — говорится в сообщении.

Также компанией отмечается, что для стабильного электроснабжения клиентов в Одесской области выполнен ремонт силовых трансформаторов на двух подстанциях в Березовском районе, произведена смена вводов силовых трансформаторов 110 кВ на четырёх подстанциях в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах.

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