В Одессе некоторым жителям на выходные дни 15-16 января отключат свет

15-16 января в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение будет прекращено 15 января по таким адресам:

Багрицкого улица — 9Б — с 09:00 до 19:00

Багрицкого улица — 9Б — с 08:30 до 19:00

Кирпичнозаводская — 3, 17А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А — с 08:30 до 19:00

Кропивницкого улица — 1, 2, 4, 5, 2А, 3а, 1А, 4А, 6, 1/В, 12Б, 12А, корп.1, 12/, 7, 8, 10, 12, 14 — с 08:30 до 19:00

Люстдорфская дорога — 8, 8/14, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18а — с 08:30 до 19:00

Якова Бреуса улица — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А — с 08:30 до 19:00.

16 января, в воскресенье света не будет по таким адресам:

Богдана Хмельницкого улица, 11, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, с 08:30 до 22:00

Кирпичнозаводская, 3, 17А, 5, 5а, 7, 7А, 9, 3А, 11, 11А, 13, 15, 17, 9А, с 08:30 до 19:00

Лейтенанта Шмидта улица, 15, 17, с 08:30 до 19:00

Малая Арнаутская улица, 36, 38, 40, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, с 08:30 до 19:00

Мясоедовская улица, 28, 30, с 08:30 до 22:00

Осипова улица, 39, 41, 43, 45, 50, корп.52, 50, с 08:30 до 19:00

Пантелеймоновская улица, 56, с 08:30 до 19:00. Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях нынешней зимой. Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat