На Юго-Западном массиве в Одессе на выходных 15-16 января будет трудно проехать

15 и 16 января будет частично затруднено движение транспорта на Юго-Западном массиве, где планируется обрезка веток деревьев.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

«В субботу, 15 января, и воскресенье, 16 января 2022 года, специалисты КП «Горзелентрест» планируют приступить к работам по санитарной обрезке зелёных насаждений на Юго-Западном массиве. Обрезка веток будет производиться на участке от площади Толбухина до 1-й ст.Люстдорфской дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с работой спецтехники будет затруднён проезд транспорта.

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» обратилось к одесситам и гостям города с просьбой не парковать транспортные средства на этом участке дороги, так как припаркованные автомобили препятствуют работе спецтехники.

Как сообщала Одесса News, 14 января специалисты Одесского КП «Горзелентрест» обрезают деревья на улице Польской (на участке от ул.Еврейской до ул.Бунина).

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