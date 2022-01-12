13 и 14 января будут проблемы с проездом по ул. Польской в Одессе

В четверг, 13 января, и пятницу, 14 января, специалисты Одесского КП «Горзелентрест» планируют приступить к работам по санитарной обрезке зелёных насаждений на улице Польской.

Как сообщает официальный сайт города, обрезка веток будет производиться на участке от ул. Еврейской до ул. Бунина.

Подчёркивается, что в связи с работой спецтехники будет затруднён проезд транспорта.

Коммунальное предприятие «Горзелентрест» обращается к одесситам и гостям города с просьбой не парковать транспортные средства на улице Польской, так как припаркованные автомобили препятствуют работе спецтехники.

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