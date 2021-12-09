В Одессе продолжается благоустройство сквера Пограничников

В Одессе, возле кинотеатра «Вымпел», в сквере, что на проспекте Адмиральский, 31, продолжается благоустройство.

После открытия в сентябре скейт-площадки началось обустройство площадки для выгула собак, передаёт корреспондент Одесса News.

Благоустройство сквера началось в 2020 году, когда в рамках общественного бюджета пошёл процесс обновления территории вокруг кинотеатра «Вымпел». В ходе работ были обновлены пешеходные дорожки, установлены урны и скамейки.

Планируется также установить элементы уличного освещения, провести работы по благоустройству с учётом потребностей маломобильных групп.

Проживающие неподалёку одесситы рады обустройству сквера, но сказали нашему корреспонденту, что вид сквера портит заброшенное строение, которое на сегодняшний день огорожено забором.

Недавно горсовет по настойчивым просьбам (ещё с 2011 года) Совета ветеранов 26-го Краснознамённого погранотряда принял решение дать скверу имя Пограничников, ведь территория примыкает к улице Героев Пограничников, в домах на которой проживали пограничники и сейчас живут их близкие родственники.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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