Спасатели не смогли установить пол сгоревшего в Одесской области человека

8 декабря спасатели обнаружили обгоревшее тело человека при тушении пожара в одноэтажном доме села Монаши Белгород-Днестровского района Одесской области.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, информация о пожаре поступила 8 декабря в 19:58 в Службу спасения.

Прибывшие 8 спасателей в 20:41 пожар локализовали, а в 22:25 полностью ликвидировали на площади 75 квадратных метров.

Отмечается, что пол и личные данные погибшего человека устанавливаются. Причина пожара и ущерб также пока неизвестны.

Как сообщала Одесса News, 7 декабря во время пожара в квартире жилого дома на Малой Арнаутской, 45, в Одессе обнаружили тело погибшего мужчины.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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