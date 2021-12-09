Назван главный цвет нового, 2022 года

Институт цвета Pantone назвал цвет 2022 года – PANTONE 17-3938 или Very Peri.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на сайт института.

«PANTONE 17-3938 Very Peri, сочетающий в себе качества синего, но в то же время имеющий фиолетово-красный оттенок, демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое творчество и образность», — заявили в институте. Отмечается, что новый смелый цвет поощряет личную изобретательность и творчество.

«Создание нового цвета впервые в истории нашей образовательной цветовой программы «PANTONE Цвет года» отображает происходящие глобальные инновации и преобразования. Поскольку общество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, привлекать и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчёркивает огромные возможности, которые открываются перед нами», — отметили в институте.

Подчёркивается, что Very Peri – это символ глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем. Представления людей и стандарты меняются, а реальная и виртуальная жизнь начинают пересекаться по-новому. Цифровой дизайн позволяет нам расширить границы реальности, открывая дверь в динамичный виртуальный мир, который мы можем исследовать и создавать новые цветовые возможности, — говорится в пресс-релизе.

Кстати. Pantone – разработчик профессиональных цветовых стандартов и цифровых решений для индустрии дизайна. Институт более 20 лет выбирает цвет года, который становится ориентиром для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, графических дизайнеров, визажистов.

Как сообщала Одесса News, в 2021 году цветами года по версии Pantone были яркий жёлтый (Illuminating) и серый (Ultimate Gray).

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