Штамм Омикрон в Украине не обнаружен… пока

В Украине не выявлено случаев инфицирования штаммом Омикрон.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге в четверг, который транслировался на странице Минздрава в Facebook.

«О новом штамме «Омикрон». По состоянию на 9 декабря, в Украине случаев заболевания указанным штаммом не выявлено», — сказал Кузин.

Он добавил, что все образцы, свидетельствующие о нетипичном течении коронавируса, в частности, у тех людей, которые вернулись из-за границы или проживают в районах, где наблюдается значительный всплеск заболеваемости, подлежат обязательному тщательному исследованию.

«В настоящее время все исследованные образцы свидетельствуют лишь о том, что в каждом регионе распространяется штамм Дельта», — отметил замминистра.

Кстати. Всемирная организация здравоохранения заявила, что на 7 декабря штамм коронавируса Омикрон выявили уже в 57 странах мира.

Как сообщала Одесса News, ВОЗ дала рекомендации из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон», в частности, открывать чаще окна для вентиляции помещения.

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