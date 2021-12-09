Мэр Одессы принял первый рейс Qatar Airways Доха – Одесса

9 декабря Одесский международный аэропорт принял первый рейс Qatar Airways Доха – Одесса.

Как сообщает сайт города, официальную делегацию из Катара встречал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Катарские авиалинии — ведущая авиакомпания мира, знак качества в авиаперевозках. И сегодня эта компания начала сотрудничество с Одессой. Это говорит о том, что наш аэропорт соответствует этому знаку качества. После открытия нового терминала и взлётно-посадочной полосы всё больше открывается новых рейсов, связывающих Одессу со всем миром. Я рассматриваю это как очередную победу на туристическом рынке, а также возможность дополнительных инвестиций», — отметил городской голова.

Геннадий Труханов рассказал, что в планах города — стать, как минимум, вторым в Украине по уровню пассажиропотока. В октябре Одесский аэропорт принял миллионного туриста, пропускная способность терминала – до 5 миллионов пассажиров в год.

Отмечается, что рейсы по маршруту Доха-Одесса-Доха будут выполняться трижды в неделю – по вторникам, четвергам и субботам — и впервые соединят Одессу со столицей Катара.

«Мы очень рады, что сегодня мы имеем возможность включить ещё одно направление и ещё один аэропорт назначений наших авиалиний. С хабом в Одессе пассажиры смогут присоединяться к нашей глобальной сети авиалиний и летать по 140 разным направлениям во всём мире», — отметил региональный менеджер Северной Европы Qatar Airways Кристиан Дерезио.

Также представитель катарских авиалиний рассказал, что помимо туризма, авиасообщение будет удобно для моряков, а в международном аэропорту Хамад специально для них построена лаунж-зона.

Рейсы Доха-Одесса-Доха будут осуществляться на самолётах Airbus A320, которые рассчитаны на 12 мест бизнес-класса и 120 мест эконом-класса.

Как сообщала Одесса News, лоукост Ryanair открыл рождественскую распродажу билетов из Одессы на международные рейсы стоимостью от 5 евро на рождественско-новогодний период.

Фото: «Одесса»

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