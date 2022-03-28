Труханов: «Ведь одессит — он в бой идёт без драмы»

28 марта мэр Одессы Геннадий Труханов провёл брифинг для представителей иностранных СМИ, аккредитованных в Одессе.

Видео с брифинга разместил официальный сайт «Одесса» городского совета.

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал представителям иностранных СМИ о текущей ситуации в городе, снабжении продовольствием, выполнении задач территориальной обороны, предоставлении гуманитарной помощи другим регионам Украины.

Геннадий Труханов нашёл возможность пошутить, вспомнив слова своей любимой песни об Одессе: «Ведь одессит — он в бой идёт без драмы. И если вдруг придётся умирать, То не забудет он Одессы-мамы», рассказав, что в планах городских властей провести некоторые мероприятия в День смеха — 1 апреля:

«Мы приближаемся к 1 апреля. 1 апреля Одесса — столица юмора. Конечно, нам в Одессе, как и по всей Украине, не до смеха. Но у одесситов есть отличительная черта — чувство иронии, самоиронии, которое не исчезает даже в самых сложных обстоятельствах. В этом случае, когда в стране идёт война, я думаю, что юмор — это одно из видов оружия. которое мы будем использовать. Поэтому с одесскими юмористами, которые готовы защищать и защищают наш город, мы подготовим некоторую программу, если ситуация, конечно, нам позволит», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова провёл встречу с представителями общественных ветеранских организаций города.

Видео: «Одесса»

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