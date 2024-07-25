Россия во время обменов возвращает тела без внутренних органов

Страна-агрессор Россия возвращает тела украинских военнопленных без внутренних органов, которые оккупанты могут использовать для трансплантации.

Об этом родственники удерживаемых заявили на встрече с послом Украины в Турции Василием Боднаром в Анкаре, пишет «Укринформ».

«Мы получаем не только замученные тела, а тела, которые, к сожалению, без органов. То есть это подтверждает тот факт, что чёрный рынок трансплантологии органов РФ работает. И, к сожалению, работает с нашими военнопленными. Я считаю, что об этом надо говорить на весь мир, чтобы остановить это преступление», – сказала жена одного из военнопленных.

Женщина обратилась к президенту Турции Реджепу Эрдогану поддержать создание международной комиссии, что позволит следить за состоянием здоровья как украинских, так и российских военнопленных.

Боднар проинформировал, что турецкая сторона знает о такой инициативе.

«Рассказывают очень страшные вещи, переживают за своих мужей, сыновей. И это реальная боль, которая нас стимулирует к тому, чтобы быстрее работать и стимулировать наших международных партнёров принимать определённые действия», – сказал посол.

В украинском представительстве в Анкаре рассказали, что представители семей защитников Мариуполя, захваченных РФ, встретились с главным советником президента Турции Ялчином Топчу и главным омбудсменом Турции Шерефом Малкочем.

Одесса News информировала, что в результате мер, проведённых Координационным штабом по обращению с военнопленными согласно поручения Президента Украины, 17 июля 2024 года удалось освободить из вражеского плена ещё 95 украинских военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину из российского плена возвращено 3405 украинцев.

Пленных Украина возвращает зачастую через обмены. В начале декабря 2023 года президент Украины заявлял, что проводятся и непубличные обмены, в том числе прямо на поле боя.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявлял, что примерно 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными, Укринформ

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