В бою за Украину погиб житель Одесской области Руслан Шлапак, светлая ему память

11 марта 2024 года во время выполнения боевого задания в районе посёлка Белогоровка Северодонецкого района Луганщины погиб военнослужащий из Одесской области Руслан Шлапак.

Об этом сообщили в Любашёвской громаде.

Житель села Бобрик Второй Подольского района Руслан Шлапак служил в отделении зенитного ракетного взвода и аэромобильного батальона одной из воинских частей ВСУ.

Ему было всего 22 года.

Провожали Руслана 18 марта сотни людей. Возле родной школы в селе Бобрик Второй, где ещё недавно учился, родные, друзья, односельчане, одноклассники, учителя, сослуживцы пришли отдать честь Герою. Море цветов и слёзы в глазах у всех присутствующих, потому что так не должно быть, не должны погибать те, кто только начал жить.

С воинскими почестями молодого воина провели в последний земной путь и похоронили на кладбище в селе Ясеново Втором. За его душу вознеслась общая молитва, в его честь прозвучал Государственный Гимн. Государственный Флаг Украины, которым был покрыт гроб, торжественно был передан матери погибшего.

Одесса News сообщала, что на войне 12 марта 2024 года в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб пехотинец из села Комаровка Любашёвской громады в Одесской области Валерий Бандрабура.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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