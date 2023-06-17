479-е сутки войны: ВСУ перехватывают инициативу на поле боя

Украина перехватывает инициативу на поле боя, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 км.

Об этом сказал замминистра обороны Владимир Гаврилов, сообщается в Теlegram МОУ.

«Украина перехватывает инициативу – Россия защищается, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 км», – отметил Гаврилов.

По его словам, для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

«Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это обладание обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, способное поражать противника на дальности до 200 км», – сказал замминистра.

Он также добавил, что Украина находится на пути получения самолётов, которые прежде всего будут защищать наше небо от российских баллистических и других ракет, для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.

«Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнёрами, которые обеспечивают нас всем необходимым», – подытожил Гаврилов.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений, — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 17 июня.

На Авдеевском направлении противник вёл безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки.

Отмечается, что на Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Шахтёрском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, но успеха не имел.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, продолжает нести большие потери, которые всеми способами пытается скрыть. В частности, командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры, а сержантский и рядовой состав независимо от тяжести и сложности ранения подлежит лечению на временно захваченных территориях Украины.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши воины уничтожили вражеский ударный вертолёт Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, 5 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 4 станции радиоэлектронной борьбы и ещё 2 важных объекта противника.

В итоге, за прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 670 российских окупантов. Также враг потерял 12 танков, 23 боевых бронированных машины, 22 артиллерийские системы, три РСЗО, один вертолёт, 7 БпЛА оперативно-тактического уровня, 12 ракет, 38 автомобилей и единицу специальной техники.

В изувеченном рашистами посёлке Нескучное Волновахского района Донецкой области после деоккупации

Как сообщала Одесса News, по мнению американских военных экспертов, 15 июня ВСУ наступали как минимум на трёх направлениях и добились успехов.

На главном фото бойцы 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

Фото в тексте: Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, МОУ

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