Правительство Швеции объявило о новом пакете военной поддержки Украины

Правительство Швеции 16 июня объявило о новом пакете военной поддержки Украины.

В него войдёт среди прочего обучение украинских пилотов на истребителях JAS 39 Gripen, информирует ГОРДОН со ссылкой на правительство Швеции.

«Поддержка включает взносы в фонды на общую сумму 230 млн шведских крон (примерно $21,7 млн) и ассигнования шведским вооружённым силам, в частности, на JAS 39 Gripen и решение о поставках пожертвованных военных материалов», – говорится в сообщении.

Помимо этого, Швеция выделила 140 млн шведских крон ($13,2 млн) в Международный фонд Великобритании для Украины, средства которого используются для обучения и закупки оборонного оборудования для Украины. Среди прочего фонд планирует закупить ракеты дальнего радиуса действия для передачи Украине.

Также шведское правительство выделяет 90 млн шведских крон ($8,5 млн) в целевой фонд комплексного пакета помощи НАТО Украине для закупки оборудования для обороны, военной подготовки, а также топлива, медицинского оборудования, для поддержки в укреплении и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

В сообщении правительства отмечается, что вооружённые силы Швеции намерены создать долгосрочную систему поставок Robotsystem 70 (RBS 70 – шведский универсальный переносной зенитно-ракетный комплекс), Combat Vehicle 90 (БМП CV90), Tank 122 (шведский основной боевой танк Strv 122) и самоходные артиллерийские установки Archer, которые были переданы Украине. Система поставок создаётся в результате сотрудничества между ВС Швеции, Шведской администрацией оборонной техники и соответствующей шведской промышленностью.

Миссия продлится до 31 декабря 2025 года.

Как сообщала Одесса News, во время визита в марте 2023 года Одессу Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в Украине Тобиас Тиберг заверил, что Швеция будет с Одессой и в войну.

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