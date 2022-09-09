Поляки подарили Одессе машину скорой помощи

Из польского города Лодзь в Одессу приехала карета скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации в Facebook.

Отмечается, что сегодня этот автомобиль получил Одесский областной глазной госпиталь инвалидов войны.

Такой подарок одесским медикам сделала администрация Лодзинского воеводства и воеводская станция медицинской помощи.

«Этот автомобиль скорой экстренной медицинской помощи, оснащённый оборудованием – гуманитарная помощь от наших польских коллег. Убеждена, что наличие такой кареты скорой помощи улучшит бесперебойную деятельность госпиталя. Ведь мы делаем всё для того, чтобы наша служба скорой помощи и условия работы медиков, которые мы улучшаем, поддерживали жителей Одесской области и тем самым повысился уровень оказания медицинской помощи населению» — сказала директор департамента здравоохранения Одесской ОВА Наталия Одарий-Захарьева.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года Посольство Государства Израиль в Украине отправило 100 тысяч 6-литровых бутылок питьевой воды в Одессу и Николаев.

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