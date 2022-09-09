В Одессе разработают новый Устав города

В Одессе прошло заседание рабочей группы по разработке нового Устава города.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

По словам и. о. заместителя городского головы Олега Брындака, действующий Устав не изменялся уже более 10 лет и требует изменений, прежде всего связанных с изменениями в Законодательстве Украины.

«Многое за эти годы изменилось в нашей жизни, прежде всего, эти изменения связаны с российской агрессией. Поэтому Устав также, очевидно, нуждается в изменениях», — сказал Олег Брындак.

Отмечается, что рабочая группа в течение месяца будет разрабатывать проект нового Устава, который в дальнейшем будет вынесен на общественные обсуждения.

Для справки. Устав территориальной громады города Одессы является основным местным нормативно-правовым актом городской общины, имеет высшую юридическую силу в системе нормативно-правовых актов органов и должностных лиц городского самоуправления на территории города. Отражает вопросы устройства и развития города, систему и финансовую основу местного самоуправления, формы участия членов общины в осуществлении местного самоуправления и т.д.

Фото и видео: «Одесса»

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