Куда пойти в Одессе на выходных 10-11 сентября

10-11 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

10 сентября в Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного творческий вечер актрисы Ады Роговцевой. На творческом вечере «С теми, кого люблю…» Ада Роговцева поделится со зрителями всем важнейшим, что было добыто и создано ею, как актрисой. Вы увидите фрагменты известных театральных представлений, кинолент. Услышите стихи в авторском прочтении и сможете пообщаться с любимой артисткой. Начало в 16.00. Стоимость билетов от 300 гривен.

10 сентября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета — концерт органной музыки. Исполнитель — австрийский органист Йоханнес Эбенбауер, солистка Сюзанне Курц. В концерте прозвучат произведения выдающихся композиторов. Концерт состоится при поддержке Почётного Консульства Австрии в Одессе, представительства Министерства иностранных дел Украины в Одессе и дипломатического Клуба Одессы. Билеты от 100 до 400 гривен. Начало в 18.00.

10 сентября в Одесском музее западного и восточного искусства лекция о великом художнике Пьеро делла Франческа. Лектор — Сергей Ильин. Художник при жизни получил титул «Монарх живописи». Создал гениальные фрески и ряд станковых живописных портретов. Предсказал идеи будущих импрессионистов в трактовке света и цвета в живописи. И, как это часто бывает, в последующие века был забыт, многие его работы погибли, а некоторые приписывали другим именам. Но в ХХ веке гениальный тосканец был вновь открыт и нашёл законное место в Пантеоне Славы человеческого гения. Начало в 16 часов. Билет стоимостью 100 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный. Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

11 сентября в Одесском областном драматическом театре спектакль «Последнее предупреждение». Вы думаете, когда умираете – это конец?!.. Не-е-е-т, вот тут-то только всё и начинается! Именно это и произошло с героем спектакля. Загробный мир оказывается не таким уж мрачным, вот только наши поступки в земной жизни имеют здесь самое неожиданное продолжение. И чтобы пойти дальше, каждый должен … . А что именно – об этом вы узнаете в спектакле. Начало в 18 часов. Билеты стоимостью от 200 гривен.

11 сентября в Одесском украинском театре состоится концерт Вадима Бессараба. Уникальный формат, где зритель может быть на сцене вместе с исполнителем, оказавшись за кулисами. Вечер фортепианного джаза с мастером импровизации Вадимом Бессарабом начнётся в 18:00. Стоимость билетов от 100 гривен.

До 21 сентября галерея ArtOdessа в Летнем театре Городского сада демонстрирует новую выставку, на которой встретились самые неожиданные предметы, образующие оригинальные изображения. Представлено 56 коллажей 26 авторов, среди которых есть маститые, а также молодые. В коллажах использованы ореховые скорлупки и консервные банки, ткань и газеты, товарные упаковки и ксерокопии, а клей помог соединить различные элементы в художественное произведение высочайшего уровня. Выставка называется «Кто вы, господин Немо?».

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News, Владимир Андреев/Думская

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