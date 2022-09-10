Группа компаний Risoil возобновит в порту «Черноморск» возведение 2-стороннего пирса

Группа компаний Risoil приняла решение возобновить в порту «Черноморск» строительство двустороннего пирса.

После завершения финальных работ по монтажу оборудования докеры смогут ежечасно производить перевалку до 10 тысяч тонн грузов, — сообщает в Facebook пресс-служба Risoil.

«Группа компаний Risoil приняла решение возобновить финальные работы по реализации масштабного инвестиционного проекта в порту «Черноморск». Строительство вынуждено было приостановиться 24 февраля на этапе активного монтажа технологического оборудования для двустороннего пирса. Сейчас готовность всего комплекса составляет более 80%», – говорится в сообщении.

Группа компаний Risoil планирует завершить реализацию проекта в течение следующих 3-4-х месяцев.

В компании напомнили, что строительство двустороннего пирса продолжается с апреля 2021 года. В январе этого года АМПУ завершила дноуглубительные работы на подходах к зданию с достижением 15 метров, что явилось результатом взаимодействия госпредприятия и Risoil Terminal в рамках первого в Украине договора по принципу «Take or pay».

После завершения монтажа технологического оборудования от лучших мировых производителей, докеры смогут быстро грузить на суда как масло, так и зерновые грузы.

Как сообщала Одесса News , в июле 2022 года в связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный» возобновлена.

Фото: Risoil/Facebook

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