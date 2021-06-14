На реконструкции котельной в Суворовском районе Одессы «нагрели» руки коррупционеры

В 2018 году руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время реконструкции одного из зданий КП «Теплоснабжение города Одессы» в Суворовском районе.

Ремонт котельной обошёлся государству, «благодаря» завышенной смете, на полмиллиона гривен дороже. Теперь судить будут и подрядчика, и должностного лица Управления капстроительства горсовета, подписавшего липовые сметы, — сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

«Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании, подозреваемого в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Установлено, что обвиняемый внёс в акты приёма выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, подписав их.

Также сообщается, что в суде рассматривается обвинительный акт в отношении должностного лица Управления капитального строительства Одесского городского совета, подозреваемого в служебной халатности. Следствием установлено, что чиновник не проверил должным образом достоверность предоставленных ему на подпись директором предприятия-подрядчика акты, в частности, несоответствие объёма и стоимости фактически выполненных работ с указанными в актах.

Вследствие таких противоправных действий должностных лиц государству нанесено почти полмиллиона гривен ущерба.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года председателю правления частного акционерного общества в Черноморске Одесской области сообщено о подозрении в присвоении им почти 10 млн грн путём злоупотребления своим служебным положением.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.