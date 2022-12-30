За незаконную переправку мужчин через границу одесский суд грозит сроком до 9 лет

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 2-х участников организованной группы по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 26-летний житель Болградского района наладил «бизнес» по незаконной переправке военнообязанных граждан через госграницу. За денежное вознаграждение двое его подельников, один из которых гражданин Молдовы, доставляли как желающих приехать в Украину, так и оставить страну мужчин до границы с Республикой Молдова на автомобиле и проводили вне пунктов пропуска через одно из сёл Болградского района.

Отмечается, что свои услуги дельцы оценивали от 1000 до 10000 долларов США.

Так, участники организованной группы за 1000 долларов США переправили в Украину гражданина Ирака, в свою очередь, военнообязанных украинцев сопровождали в заранее подготовленное место, где их инструктировали и переправляли в Молдову.

Сообщники разоблачены и задержаны при попытке переправить через государственную границу 6 мужчин в возрасте от 19 до 39 лет.

Материалы в отношении третьего участника группы – гражданина Республики Молдова — выделены в отдельное производство и в настоящее время объявлены в международный розыск.

За это преступление Законом предусмотрено от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, подчёркивается пресс-службой ведомства.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года в Одесской области пограничники в очередной раз разоблачили мужчину, который занимался незаконной переправкой лиц через государственную границу.

Фото: Одесская облпрокуратура

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