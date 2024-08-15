В Одессу приехали 2 министра окружающей среды — из Молдовы и Украины: что подписали

15 августа в Одессу приехали Министр защиты окружающей среды Украины Руслан Стрелец и Министр окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренко.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Отмечается, что министры подписали соглашение между Молдовой и Украиной об оценке влияния на окружающую среду из-за российской агрессии.

«Это должно усилить экологическую безопасность граждан обеих стран», — проинформировал Кипер.

“Сегодня наши совместные действия – в фокусе Евросоюза. Подписание настоящего Соглашения свидетельствует о нашей политической воле сотрудничать по европейским правилам. Теперь есть чётко определённый порядок консультаций в случае, если какая-либо из сторон запланирует проект, который может иметь трансграничное влияние на окружающую среду. Это поможет нам не только совместно заботиться об окружающей среде, но и избежать проблемных кейсов, как в случае строительства канала Дунай-Чёрное море. Разрешение этого спора между Украиной и Румынией длилось 20 лет. В декабре 2023 года наши государства наконец-то закрыли этот вопрос. Украина и Молдова по пути в ЕС не могут допустить подобных кейсов”, — отметил Руслан Стрелец. По его словам, символично, что подписание Соглашения состоялось в Одесской области, «вблизи» общих границ Украины и Молдовы.

По его словам, также «обсудили с нашими соседями ряд вопросов по экологической ситуации в Одесской области и преодоление последствий российского экоцида, негативно влияющего и на экологию Молдовы».

Глава ООГА написал, что «искренне благодарен за особое внимание нашему региону».

Одесса News подчёркивала необходимость решения экологических и других проблем, создавшихся в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

Фото: Минзащиты окружающей среды, ООГА/Telegram

Більше новин на нашому Telegram-каналі: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy.