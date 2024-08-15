Одесский Театр на Чайной приглашает на мелодраму «Бьютифуллайф»

18 августа Театр на Чайной приглашает на мелодраму «Бьютифуллайф».

…Им уже нечего терять. Они пришли, как могли и снова встретились в Доме… Есть ли о чём говорить, задавать вопросы, когда жизнь прожита… быт, работа, сложившиеся семьи, мысли и принятие того, что это и есть жизнь? А настоящая любовь к жизни возникает только тогда, когда начинаешь кого-то сильно любить…

Продолжительность спектакля 60 минут.

Ограничение по возрасту: 12+.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19 часам. В зале свободная рассадка.

Адрес: Отоневский переулок (Некрасова).

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