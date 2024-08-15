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  4. Мэр Одессы провёл совещание на месте вчерашнего пожара на улице Софиевской

Мэр Одессы провёл совещание на месте вчерашнего пожара на улице Софиевской

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15 августа мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание на месте пожара на улице Софиевской, произошедшего вечером 14 августа.

Об этом сообщает Труханов на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что сейчас ГСЧС выясняет причины возгорания, а городские власти занимаются вопросами сохранения и восстановления дома.

«Поговорил с жильцами дома и рассказал им о тех работах, которые планируем проводить. Первоочередной вопрос – сохранение дома, ведь он остался без крыши, поэтому в кратчайшие сроки мы должны сделать временную крышу» – сказал городской голова.

После установки временной крыши начнутся подготовительные работы по разработке проекта восстановления здания, являющегося памятником архитектуры местного значения.

Сообщается также, что в результате ракетного удара врага 14 августа взрывной волной повреждены 8 домов. Предварительно выбито 31 окно в 19 квартирах.

Сотрудники КП ЖКС «Порто-Франковский» продолжают обследование домов. За помощью и консультацией по оформлению материальной помощи взамен выбитых окон можно обращаться в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134 или по телефону: (048) 705-75-00, 0667369501 и в Департамент по благоустройству города по адресу: ул. Коблевская, 13 или по тел. (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.

Одесса News информировала, что вечером 14 августа, в момент ракетного удара по Одессе, на улице Софиевской начался пожар в трёхэтажном жилом доме, что повлекло за собой панику среди населения из-за непонимания причин его возникновения, ведь все подумали, что это «прилёт». Пожар на площади 150 кв. метров был ликвидирован, пострадавших нет.

Целью вражеской ракеты вечером 14 августа стала припортовая гражданская инфраструктура в Одессе. Ранения получили два человека – 39-летняя сотрудница порта и 43-летний водитель зерновоза.

Фото: «Одесса. Официально/Telegram

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