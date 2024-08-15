Мэр Одессы провёл совещание на месте вчерашнего пожара на улице Софиевской

15 августа мэр Одессы Геннадий Труханов провёл совещание на месте пожара на улице Софиевской, произошедшего вечером 14 августа.

Об этом сообщает Труханов на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что сейчас ГСЧС выясняет причины возгорания, а городские власти занимаются вопросами сохранения и восстановления дома.

«Поговорил с жильцами дома и рассказал им о тех работах, которые планируем проводить. Первоочередной вопрос – сохранение дома, ведь он остался без крыши, поэтому в кратчайшие сроки мы должны сделать временную крышу» – сказал городской голова.

После установки временной крыши начнутся подготовительные работы по разработке проекта восстановления здания, являющегося памятником архитектуры местного значения.

Сообщается также, что в результате ракетного удара врага 14 августа взрывной волной повреждены 8 домов. Предварительно выбито 31 окно в 19 квартирах.

Сотрудники КП ЖКС «Порто-Франковский» продолжают обследование домов. За помощью и консультацией по оформлению материальной помощи взамен выбитых окон можно обращаться в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134 или по телефону: (048) 705-75-00, 0667369501 и в Департамент по благоустройству города по адресу: ул. Коблевская, 13 или по тел. (048) 740-78-00, (048) 740-78-01.

Одесса News информировала, что вечером 14 августа, в момент ракетного удара по Одессе, на улице Софиевской начался пожар в трёхэтажном жилом доме, что повлекло за собой панику среди населения из-за непонимания причин его возникновения, ведь все подумали, что это «прилёт». Пожар на площади 150 кв. метров был ликвидирован, пострадавших нет.

Целью вражеской ракеты вечером 14 августа стала припортовая гражданская инфраструктура в Одессе. Ранения получили два человека – 39-летняя сотрудница порта и 43-летний водитель зерновоза.

Фото: «Одесса. Официально/Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy