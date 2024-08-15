Во время ракетного удара в Одессе загорелся жилой дом, спасатели говорят — совпадение

Вечером 14 августа, в момент ракетного удара по Одессе, на улице Софиевской начался пожар в трёхэтажном жилом доме, что повлекло за собой панику среди населения из-за непонимания причин его возникновения, ведь все подумали, что это «прилёт».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар на площади 150 кв. метров был ликвидирован, пострадавших нет. Спасателям ГСЧС помогали добровольцы из Ассоциации добровольных пожарных Украины. Также на месте происшествия работали все оперативные службы.

С жильцами дома работали психологи ГСЧС и Национальной полиции.

На место происшествия прибыл мэр Одессы Геннадий Труханов.

Причина пожара пока не установлена.

Для справки. Дом по Софиевской, 6 построенный в 1893 году, является ярким образцом так называемой «купеческой эклектики». Памятник архитектуры местного значения.

Одесса News информировала, что это уже второй пожар в этом доме на Софиевской за последние 15 дней. Предыдущий произошёл 30 июля, когда пострадали 3 спасателя, один из которых — Владимир Александрюк — вскоре умер в больнице от сильных ожогов.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ, ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

Видео: Думская

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