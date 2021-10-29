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  4. Боцмана, упавшего с сухогруза в Дунай, ищут второй день

Боцмана, упавшего с сухогруза в Дунай, ищут второй день

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В Ренийском порту с борта сухогрузного судна «Right Step» упал 66-летний боцман.

О происшествии сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба Измаильского горрайонного отделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

«28 октября в 15 часов 30 минут в Службу cпасения поступило сообщение о том, что в порту города Рени, на 20 причале, на сухогрузе «Рапстеп» стоял на краю судна и упал в воду гражданин 1965 г.р. Cпасатели и водолазы приступили к поискам человека», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года на дне глубокого колодца в Плахтиевке Белгород-Днестровского района Одесской области были найдены 4 трупа.

Фото: Facebook

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