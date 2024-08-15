Россия ударила баллистикой по портовой инфраструктуре Одессы, есть пострадавшие

Вечером 14 августа армия страны-оккупанта РФ ударила баллистической ракетой по Одессе.

Об этом в Telegram сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер.

Целью агрессора стала припортовая гражданская инфраструктура, отметил глава ОВА.

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что ранения получили два человека – 39-летняя сотрудница порта и 43-летний водитель зерновоза.

В 19.31 Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а в 19.34 – о скоростной цели в направлении Одесской области.

В 19.34 мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram написал о взрыве в городе.

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). «Осмотр продолжается, на месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

Представитель Украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук в эфире телеканала «Киев 24» предположил, что россияне атаковали Одессу баллистической ракетой «Искандер-М».

Одесса News информировала, что российские оккупанты практически ежедневно атакуют Украину ударными беспилотниками и регулярно наносят по территории страны ракетные удары, в том числе по Одесской области. Так, в ночь на 9 августа враг атаковал Украину почти тремя десятками ударных дронов типа Shahed.

Фото иллюстративное

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy