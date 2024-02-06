В бою за Украину погиб воин из Одесской области Андрей Стеклярчик, светлая память

На фронте погиб защитник из Одесской области – житель села Великокомаровка Андрей Стеклярчик.

Об этом сообщает Великомихайловская объединённая тергромада.

Андрею было 45 лет.

14 ноября 2023 года село встретило своего земляка — живым коридором, на коленях, с цветами и провело со всеми воинскими почестями.

Одесса News сообщала, что 8 ноября 2023 года в результате внезапной остановки сердца в палате интенсивной терапии больницы населённого пункта Благовещенск Кировоградской области ушёл из жизни младший сержант ВСУ Николай Гончарук, житель села Николаевка Сергеевской громады Белгород-Днестровского района.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великомихайловская ОТГ

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