В бою за Украину погиб воин из Одесской области Андрей Стеклярчик, светлая память

На фронте погиб защитник из Одесской области – житель села Великокомаровка Андрей Стеклярчик.
Об этом сообщает Великомихайловская объединённая тергромада.
Андрею было 45 лет.
14 ноября 2023 года село встретило своего земляка — живым коридором, на коленях, с цветами и провело со всеми воинскими почестями.
Одесса News сообщала, что 8 ноября 2023 года в результате внезапной остановки сердца в палате интенсивной терапии больницы населённого пункта Благовещенск Кировоградской области ушёл из жизни младший сержант ВСУ Николай Гончарук, житель села Николаевка Сергеевской громады Белгород-Днестровского района.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Великомихайловская ОТГ
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