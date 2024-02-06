713 дней войны: Оккупационных войск на территории Авдеевки Донецкой области нет

Идут 713-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 3 складам боеприпасов противника, — сообщает в оперативной сводке состоянием на 6 утра 6 февраля Генштаб ВСУ.

Российские войска завязли под Авдеевкой. На этом направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего с октября прошлого года попыток окружить город. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 29 атак врага в районе населённых пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и ещё 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области.

Авдеевка

Оккупационных войск на территории Авдеевки нет, российские захватчики смогли зайти только в несколько домов дачного массива вблизи города, заявил 5 февраля в комментарии «Громадському радіо» глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш.

«Относительно продвижений в городе и уличных боёв в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они зашли в дачный массив, который возле города, – да. Но это не является городской застройкой, это не улицы города», – сказал Барабаш.

На остальных направлениях фронта ситуация такова:

в зоне ответственности ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. На Лиманском и Бахмутском направлениях украинские воины отбивают десятки атак врага;

: на Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак возле Синьковки Харьковской области, где противник пытался прорвать оборону наших войск. На Лиманском и Бахмутском направлениях украинские воины отбивают десятки атак врага; ОСГВ «Таврия» : на Марьинском направлении наши бойцы продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Работиного;

: на Марьинском направлении наши бойцы продолжают сдерживать оккупантов недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 26 атак. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника в районе Работиного; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

Одесса News сообщала, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 5 февраля 2024 годов ориентировочно составили 389 560 человек.

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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