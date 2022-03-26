Одессит Melovin стал волонтёром и обнаружил в гуманитарке вражескую геолокационную метку

Певец из Одессы (Костя Бочаров), который после нападения РФ на Украину занялся волонтёрской деятельностью, 25 марта в Instagram сообщил, что волонтёры, работающие на их складе гуманитарной помощи, обнаружили вражескую геолокационную метку в коробке с лекарствами.

«На нашем складе координационного центра BHM найдена AirTag-метка. AirTag – прибор, с помощью которого отслеживается местонахождение объекта, к которому он прикреплён. Это устройство может отследить каждый! Недавно уже был инцидент, когда местонахождение наших военных и гуманитарных складов было обнаружено врагом. Если вы нашли геометку, уничтожьте её», – написал артист.

Певец призвал коллег-волонтёров тщательно проверять каждую коробку с гуманитарной помощью.

Как сообщала Одесса News, американская рок-группа Bon Jovi 23 марта разместила во всех своих социальных сетях ролик, в котором запечатлены одесские волонтёры.

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