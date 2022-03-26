31 день войны: враг потерял 16400 человек личного состава

Пресс-центр Генерального штаба Вооружённых сил Украины 26 марта утром опубликовал сводку, в которой подсчитал приблизительные потери российской армии в войне против Украины в период с 24 февраля по 15 марта.

Данные опубликованы в Facebook.

Отмечается, что потери оккупантов среди личного состава около превысили 16,4 тыс. человек.

Другие боевые потери РФ ориентировочно такие:

танки – 575,

боевые бронированные машины – 1640,

артиллерийские системы – 293,

реактивные системы залпового огня – 91,

средства ПВО – 51,

самолёты – 117,

вертолёты – 127,

автомобильная техника – 1131,

корабли/катера – 7,

цистерны с горюче-смазочными материалами – 73,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 56,

специальная техника — 19,

пусковые установки ОТРК — 2.

В Генштабе подчеркнули, что данные уточняются, так как подсчёт потерь осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщала Одесса News, 25 марта над Одесской областью украинские военнослужащие сбили три российских крылатых ракеты.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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