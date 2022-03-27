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Укрзализныця назначила на 27 марта поезда из Одессы

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Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 27 марта.

Об этом сообщают Украинские железные дороги в Telegram.

Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

График основных рейсов в этот день будет таков:

  • 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов
  • 18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль
  • 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
  • 20:49 — 136/135 Одесса-Главная — Черновцы
  • 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов
  • 21:56 — 53/54 Одесса-Главная — Днепр
  • 21:56 — 563/564 Одесса-Главная — Кривой Рог
  • 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас
  • 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас.

27 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,
  • Одесса – Колосовка – Одесса.

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