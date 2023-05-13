Наталья Гуменюк: В Крыму пакуют чемоданы

В Крыму автодороги на выезд с полуострова перегружены, недвижимость теряет цену, российские захватчики пакуют чемоданы и уезжают в Россию.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщила руководитель объединённого пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Они тщательно готовятся, они действительно пакуют чемоданы, как в известной поговорке «Чемодан, вокзал, Россия», они все транспортные направления перегружают там, где понимают, что те, кто понаехал наехавшие должны следовать уже за поребрик. Все операции с недвижимостью максимально нервозны и ускорены. Действительно, происходит реагирование рынка соответствующее, потому что, действительно, при наличии такого большого предложения сразу на рынке она теряет цену, и, в принципе, всё происходящее достаточно планово для нас и понятно. Потому что рано или поздно этот процесс должен был получить такое развитие. Мы предупреждали, что сезон будет, но не тот, который они заказывали», — рассказала Гуменюк.

Для справки. Заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Денис Чистиков заявил, что временно оккупированный Крым стал «перевалочным пунктом» для выезжающих с новооккупированных территорий в пределах объявленной захватчиками так называемой «эвакуации» для их дальнейшей перевозки на территорию РФ.

Как сообщала Одесса News, в Великой Белозёрке Запорожской области на прошлой неделе большинство коллаборантов покинули населённый пункт на собственных транспортных средствах в направлении Крыма. Оккупационная так называемая власть анонсировала эвакуацию людей в Бердянск и Кирилловку на базы отдыха и гостиницы. Однако согласившихся на эвакуацию вывезли в Ростовскую область и разместили в палаточных городках.

В Энергодаре российские оккупанты организовали так называемую «эвакуацию» для членов семей работников Запорожской АЭС.

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