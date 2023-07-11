Оперативное командование «Юг» уточнило подробности ночного обстрела дронами

Ночью российские оккупационные войска совершили мощную дроновую атаку по югу Украины.

По сообаению Оперативного командования «Юг», из акватории Чёрного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа «Shahed-136».

Отмечается, что «коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесщины силы противовоздушной обороны не дали реализовать. 22 дрона-убийцы уничтожены силами противовоздушной обороны юга, 2 попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы».

Как сообщала Одесса News, оккупанты этой ночью совершили воздушную атаку на столицу дронами-камикадзе Shahed. Все воздушные целы были сбиты. Однако, в одном из населённых пунктов Киевской области обломками повреждено частное домовладение — выбиты окна, разрушены хозяйственные постройки, возникло возгорание сухой травы. Жертв нет.

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