В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Садчук, светлая ему память

Война унесла жизнь бойца ВСУ, жителя Беляевки Одесской области Дениса Садчука.

Об этом сообщает Bilyayivka.city.

Отмечается, что герой погиб 21 мая во время выполнения боевой задачи. Ему было 30 лет.

Без мужа и отца осталась жена и четырёхлетняя дочь.

По словам брата Владимира, Денис родился и вырос в Беляевке. Окончил Беляевскую вторую школу, впоследствии Одесскую академию пищевых технологий. Работал в Беляевке в сфере автообслуживания. В 2020 году с женой и маленькой дочерью переехал жить в Николаев. Оттуда в мае 2022-го мобилизовался, стал добровольцем. Срочную службу ранее не проходил. После мобилизации сначала Дениса направили в учебный центр. Всего за 21 день он стал наводчиком танка, а оттуда уехал под Харьков, в 14-ю танковую бригаду.

Под Харьковом в Купянском районе Денис погиб при попадании вражеской ракеты в танк, в котором находился Денис.

В марте 2023 года Денис получил высокую награду – «Золотой крест» — отличие, вручаемое рядовому и сержантскому составу армейцам, которые в отсутствие офицера взяли на себя командование действиями подразделения.

Жена и дочь воина после полномасштабного вторжения переехали из Николаева на малую родину жены – в Южноукраинск. Там и похоронили Дениса.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года война унесла жизнь бойца ВСУ, жителя села Новосёловка Одесской области Николая Ботнара.

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Фото: Bilyayivka.city

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