Жизнь продолжается: за неделю в Одессе родились 159 малышей

За последнюю неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 159 малышей.

Это на 29 детей больше, чем на прошлой неделе, — информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что среди новорожденных — три пары близнецов. Количественное преимущество на прошлой неделе получили новорожденные мальчики, которых появилось на свет 83. Также за последнюю неделю увидели свет 76 маленьких одесситок.

«Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 44 ребёнка», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Фото иллюстративное.

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