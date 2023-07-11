Вдоль украинского Дуная строят 12 терминалов для увеличения мощности портов

Вдоль украинского побережья Дуная строят 12 терминалов для увеличения мощности портов.

Однако, развитие украинского Дуная зависит от позиции Румынии, в частности, по проведению дноуглубительных работ, — в комментарии Украинскому радио сказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

Эксперт отметил, что три порта на украинской территории Дуная — Измаил, Рени и Усть-Дунайск — сейчас очень активно работают.

«То есть так много, как сейчас, они не перегружали практически никогда, кроме советских времён, ведь являются одним из вариантов экспорта не только зерновой продукции. Поэтому сейчас мы видим «ренессанс Дуная» и рост интереса инвесторов и грузоотправителей в этих портах», — заметил Волк.

Он отметил, что сейчас на Дунае строят 12 новых терминалов. Но они всё равно не смогут стать полноценной заменой Черноморскому порту, констатировал Вовк.

«В любом случае, речь идёт только об одном из вариантов транспортировки. Если говорить по зерну, то 50% шло через порты Одессы в рамках зерновой инициативы, 25% — через Дунай и ещё 25% — через западные пограничные переходы. Максимум возможного экспорта через Дунай составляет около 20 миллионов тонн», — подчеркнул директор Центра транспортных стратегий.

По его словам, Дунай получил второй шанс, чтобы быть транспортной артерией и помогать украинской экономике, и очень важно, чтобы после того, как полностью будут открыты порты Большой Одессы, он оставался приоритетным направлением развития и экспортной логистики.

«Вопрос в деньгах. Во-первых, присылать большие судовые партии гораздо выгоднее. Во-вторых, железнодорожный тариф к Дунаю был дороже, чем в порты Одессы, да и сейчас стоимость перевалки на Дунае очень высока для многих», — отметил специалист.

По его словам, главная проблема Дуная — это глубины, не позволяющие работать с большими судовыми партиями. Поэтому очень важно получить согласие румынской стороны на проведение дноуглубительных работ, а также необходимо решить целый ряд других технологических моментов, в частности, возможность использования рейдовой перевалки на Румынию без привлечения её флота.

«В частности, есть конвенция ЕСПО, регламентирующая дноуглубление устья, и румыны давно заблокировали такие возможности. Нам нужно добиться того, чтобы они дали согласие. Кроме того, нам нужно получить возможность круглосуточного прохода судов через румынский Сулинский канал. Один из вариантов, что, например, судно заходит в Сулину, загружается на украинских портах и следует через украинскую часть в море уже с грузом», — отметил Вовк.

Он добавил, что делегация Министерства инфраструктуры и восстановления постоянно работает с румынской стороной.

Как сообщала Одесса News, ночью 11 июля 2023 года силы ПВО сорвали коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области. 22 дрона-убийцы уничтожены, 2 попали в админздание припортового объекта. Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.