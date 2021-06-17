Гриневецкий: Развитие портов тормозит устаревшая инфраструктура

Развитие портовой отрасли в Украине тормозят устаревшая железнодорожная инфраструктура, медленное восстановление глубин возле причалов, а также неэффективное управление государственными стивидорными компаниями.

Об этом на форуме «Инфраструктура юга Украины» рассказал председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий, пишет Укринформ.

«Я считаю, что морехозяйственный комплекс в нынешних условиях должен стать локомотивом экономики, своеобразным магнитом для различных объектов хозяйствования. Через 12 терминалов трёх морских портов — Черноморск, Южный и Одесский — сейчас осуществляется экспорт 73 процентов экспортных грузов отечественных предприятий. Однако успешное развитие области тормозят устаревшая железнодорожная инфраструктура, по которой грузы поступают в порты, медленные темпы восстановления глубин возле причалов, а также неэффективное управление государственными стивидорными компаниями вследствие частой смены кадров», — отметил Гриневецкий.

По его мнению, эффективности работы портовой отрасли будет способствовать реализация проектов концессии и приватизация объектов портовой инфраструктуры в порту Черноморск, Усть-Дунайский и в Белгород-Днестровском морских портах, а также высвобождение госпредприятий портовой отрасли от непрофильных активов при отсутствии ограничений, связанных с обеспечением национальной безопасности.

Как подчеркнул Гриневецкий, Украина стала первой страной, которая не является членом Евросоюза, но будет председательствовать при обсуждении «Стратегии ЕС для Дунайского региона» с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года. Поэтому глава Одесской ОГА предложил руководству Минифраструктуры «восстановить координационный механизм и определить среднесрочный план действий Украины в реализации Дунайской стратегии стран-участниц, поскольку Украина теряет позиции транзитного государства — Румыния, можно сказать, монополизировала сообщение по дунайской речной магистрали с Чёрным морем».

Ряд предложений для развития транспортной инфраструктуры в рамках Одессы выразил мэр Одессы Геннадий Труханов. В частности, он акцентировал внимание на необходимости срочной реконструкции дамбы на Хаджибейском лимане, совершенствовании транспортной логистики при доставке грузов в Одесский морской порт, а также на реализации проектов строительства объездной дороги, системы водоотведения и берегозащитных сооружений.

Решению проблем транзитных маршрутов, в первую очередь, маршрута «Европа — Центральная Азия», повышению конкурентоспособности предприятий морехозяйственного комплекса и привлечению инвестиций в портовую инфраструктуру посвятили свои выступления на форуме также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, исполнительный директор группы компаний «TIС» Никита Грубов, один из соучредителей паромного комплекса «Орловка — Исакча» Юрий Димчогло, руководитель отраслевой группы «Инфраструктура» и партнёр «Делойт» в Украине Дмитрий Павленко и другие участники форума.

Как сообщала Одесса News, и. о. директора Одесского морского торгового порта Алексей Мясковский восстановился в должности и уже вернулся в рабочий кабинет, правда, с боем.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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