Спасатели Одессы отмечают свой профессиональный праздник

В канун Дня спасателя Украины мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил сотрудников Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с профессиональным праздником и вручил почётные награды.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Актуальность нашего взаимодействия особенно возросла во время полномасштабного вторжения России в Украину. В помощь вам был сформирован добровольческий отряд спасателей. Мы оснастили его оборудованием, необходимым инструментом и техникой. Уверен, что такая наша кооперация значительно облегчает вашу работу и является важным вкладом в будущую победу Украины», — сказал Геннадий Труханов.

Награды одесским спасателям также вручил председатель облгосадминистрации Олег Кипер.

Одесса News информировала, что одесским спасателям были переданы четыре мощных мобильных системы освещения, предоставленные городу фондом Говарда Баффета.

Видео: «Одесса»

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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