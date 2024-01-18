Поисковики, разыскавшие подростков в одесских катакомбах, награждены полицией

Глава полиции Одесской области Иван Жук отметил ведомственными наградами поисковиков, разыскавших подростков в катакомбах.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Одесса News информировала, что 14 января 2024 года три девушки и парень пошли изучать нерубайские катакомбы и заблудились. Об исчезновении детей полицейские узнали от матери одной девочки и немедленно развернули поисковую операцию, к которой были привлечены сотрудники территориального подразделения полиции и кинологического центра ГУНП в Одесской области со служебными собаками, работники ГСЧС, общественного формирования «Нерубайский патруль» и общественной организации «Одесский спелеоклуб «Поиск».

«Всю ночь поисковики обследовали катакомбы, прошли десятки километров тоннелей под землёй и только к утру 15 января спелеологи нашли детей в двух километрах от входа. Они были напуганы, но, к счастью, невредимы», — говорится в сообщении полиции.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Жук наградил нагрудными «Знаками почёта» руководителя поисковой группы спелеологов Наталью Молдавскую, координатора спелеологов Евгения Печенегова и двух поисковиков Олега Науменко и Екатерину Романенко, разыскавших подростков в катакомбах.

«Самое ценное, что существует в этом мире – человеческая жизнь, и благодаря вам удалось спасти четырёх детей, чей жизненный путь ещё только начинается. Благодарю вас за активную гражданскую позицию и эффективное взаимодействие с полицией в поддержании публичной безопасности и порядка», — отметил полковник полиции.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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