694 дня войны: Что происходит на Левобережье Днепра

Российские оккупанты в районе села Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра не могут выбить с позиций украинских военных, однако ситуация остаётся сложной.

Об этом рассказала руководитель объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал «Рада».

Как отметила Гуменюк, ситуация сложная не только в боевом смысле, но и в погодном – в частности, затруднена логистика из-за погодных нюансов. Однако логистика украинской группировки всё же обеспечивается, и оккупантов это «существенно нервирует».

«Они продолжают штурмовать наши позиции. Пытаются держать более или менее интенсивное такое движение штурмовых групп. За минувшие боевые сутки мы насчитали их шесть, но результативность у них всё же нулевая, даже с отметкой «минус», – заявила она.

По словам спикера, россияне теряют живую силу в результате таких штурмовых действий, после чего возвращаются на свои позиции для перегруппировки.

«Мы пока не можем продвигаться вперёд, и это нужно воспринимать объективно. Потому что продвижение вперёд предполагает мощную поддержку и дальнейшую защиту и прикрытие, например, со стороны артиллерии», – подчеркнула Гуменюк.

Она пояснила, что атаковать, рискуя личным составом, у ВСУ сейчас нет ни возможности, ни необходимости: важно удержать позиции, и это удаётся.

По оперативной информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 18 января, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса», «на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций».

Для справки. По данным аналитиков, армия Украины вошла на оккупированную часть Херсонской области в районе Олешковской общины. Левобережье Херсонской области пока остаётся под контролем противника, но 11 ноября 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Силы обороны ведут боевые действия на левом берегу Днепра.

Гуменюк 15 ноября заявила, что Силы обороны оттеснили врага на 3-8 км вдоль всего побережья на левом берегу Днепра. В декабре–январе ВСУ удалось расширить плацдарм, ежедневно украинские защитники отбивают по несколько атак оккупантов. 14 января она добавила, что в районе Крынок страна-агрессор РФ сосредоточила около 10 тысяч оккупантов.

Одесса News информировала, что 17 января Президент Украины Владимир Зеленский провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего ВСУ, на котором обсудил с командующими оперативную ситуацию на фронте, в том числе и на Южном направлении.

На главном фото: оператор 73-го морского центра Сил специальных операций на страже украинского юга

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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