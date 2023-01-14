Враг усилил корабельную группировку в Чёрном море ракетоносителем

Враг увеличил корабельную группировку в Чёрном море до 7️ единиц, среди которых 1️ ракетоноситель с 8️ ракетами «Калибр», и 2 десантных корабля.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

Сообщается также, что шторм несколько уменьшился, но минная опасность остаётся высокой.

«Вчера (13 января, — ред.) Силы обороны обнаружили и контролируемо уничтожили ещё один взрывной сюрприз в прибрежных водах Одесщины», — говорится в оперативной информации Командования «Юг».

Как сообщала Одесса News, за минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по оккупированным оккупантами районам. Подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов концентрации живой силы, зенитный ракетный комплекс, 3 склада боеприпасов, а также 2 других важных объекта врага.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod