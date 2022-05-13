Начальник Одесской облвоенадминистрации проверил границу области с Приднестровьем

Руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинспектировал 12 мая готовность фортификационных сооружений и оборонных рубежей на границе с непризнанным Приднестровьем.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

«На границе Одесской области не должно быть ни одного слабого места – это вопрос безопасности не только нашего региона, но и вообще национальной безопасности Украины. Потому что государственная граница – это первый рубеж, на котором мы должны быть максимально эффективными», — отметил Марченко, проверяя фортификационные сооружения на территории Раздельнянского и Подольского районов.

Начальник ОВА поручил главам военных администраций этих районов Сергею Приходько и Михаилу Лазаренко сделать всё необходимое, чтобы границы Одесской области были обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага.

Марченко также посетил Подольский пограничный отряд, местный батальон территориальной обороны, современную школу в селе Ставрово, которая получила новую жизнь в рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство», и Балтскую швейную фабрику, где изготавливают униформу для военных ВСУ.

«Благодарю руководство компании и весь трудовой коллектив за то, что работаете в условиях военного положения и за ваше желание быть полезными для страны. Я убедился, что у вас есть профессиональные мастера и работает современное оборудование, поэтому и одежда, и форма, которую вы шьёте, отвечает всем стандартам» – сказал Максим Марченко при посещении швейной фабрики.

Как сообщала Одесса News, командование 126-й отдельной бригады теробороны провело подготовку дополнительно двух тысяч добровольцев для защиты области от захватчиков.

Фото: oda.od.gov.ua

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