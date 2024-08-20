В Курской области ВСУ уничтожили подземный пункт управления и мост

Силы обороны Украины разбомбили командный пункт армии страны-агрессора России в Курской области и понтонный мост, построенный российскими военными через реку Сейм.

О ликвидации пункта управления Командующий Воздушными силами Вооружённых сил Украины Николай Олещук 20 августа сообщил в Telegram и опубликовал кадры успешной атаки ВСУ по территории РФ, где продолжается наступательная операция.

«Украинский истребитель денацифицирует подземный вражеский пункт управления управляемой авиабомбой AASM Hammer», – написал командующий ВС.

О ликвидации понтонной переправы сообщило вечером 19 августа «Радио Свобода».

«Армия РФ начала налаживать понтонные переправы через реку Сейм после ударов наступающих с юга украинских войск по стационарным мостам в этом районе», – отмечает издание.

Река Сейм проходит через весь Глушковский район Курской области. Там было три моста – в Глушково, Званном и Карыже, служившие основным путёем доставки боекомплекта и продовольствия для российской военной группировки в этом районе. 16 августа был уничтожен первый мост в Глушковском районе, 18-го — второй, 19 августа российские Telegram-каналы сообщили об уничтожении третьего моста.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский провёл 12 августа заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором впервые было озвучено о проведении военной операции ВСУ на территории страны-агрессора.

6 августа началось наступление ВСУ в Курской области РФ, в регионе продолжаются бои.

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